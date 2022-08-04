إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

الخميس، 04-08-2022
02:04 م
تعرض رجل أندونيسي إلى
إصابة بالغة في عضوه الذكري، بسبب معاشرة زوجة
ه بقوة، ما ادى إلى إصابته بتمزق.
وفي التفاصيل التي
نشرتها صحيفة بريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا توجه إلى المستشفى، وأبلغ
الأطباء أن عضوه قد انتفخ وتحول إلى اللون الأزرق، مشيرًا إلى أنه فور حدوث ذلك اختفى
الانتصاب ، وبدأ الدم يتسرب من مجرى البول.
فيما أفاد الأطباء أن
الرجل كان يعاني من ألم "شديد" وغير قادر على التبول. وقالوا إن عضوه
أصبح يشبه "الباذنجان"، حيث يعتقدون أن الإصابة نجمت عن اصطدامه بعجان
زوجة
ه، أو عظم العانة أثناء الممارسة الزوجية.
وأشار الأطباء، إلى أنه
في غضون ساعتين من وصوله إلى المستشفى كان يخضع لعملية طارئة. واضطر الأطباء إلى إزالة الطبقات العليا من الجلد واللحم للوصول إلى
الأنسجة التالفة تحتها، مما ساعد على اكتشاف أنه تعرض للتمزق في مجرى البول وأنسجة
الانتصاب.
وأمضى خمسة أيام في
المستشفى واحتاج إلى استخدام قسطرة قبل أن ينزعها الأطباء بعد 21 يومًا، حيث عنى
من انحناء خفيف في القضيب و"لم تكن لديه شكاوى خطيرة".