إصابة المستشار طارق البشري وزوجته بفيروس كوورنا

الجمعة، 12-02-2021
05:33 م
محمود متولي
قال أصدقاء ومحبو المؤرخ المصري الشهير والقاضي طارق البشري
إنه قد أصيب هو والسيدة حرمه بفيروس كورونا
.
وطالب محبوه عبر منصات التواصل الاجتماعي متابعيهم بالدعاء لهما وان يتم الله شفائهما.
يذكر أن البشري قاض متقاعد ومفكر يحظى باحترام واسع في العالم العربي والإسلامي وشغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات.
تولى جده لأبيه سليم البشري شيخ السادة المالكية في مصر، شياخة الأزهر وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته عام 1951.وبدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967 وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه