إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا

الثلاثاء، 13-10-2020
07:43 م
المصريون
أصيب المخرج محمد سامي بفيروس كورونا حيث شعر ببعض
الأعراض الخاصة بالإصابة، مما جعله يقوم بالفحص وكانت النتيجة إيجابية، بينما خضعت
زوجته الفنانة مي عمر
وباقي اسرته للإختبار وكانت نتائجهم سلبية.
يشار الي إن محمد سامي يقوم بالتحضير لمسلسل جديد في
السباق الرمضاني المقبل مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر
بعنوان "نسل
الأغراب"، وهو من نوعية الدراما الصعيدية، ومن المقرر أن يبدأ التصوير شهر
ديسمبر المقبل.
ومن جهة أخرى تقوم الفنانة مي عمر
بتصوير باقي مشاهدها
في مسلسل "لؤلؤ" مع أحمد زاهر وإدوارد ونرمين الفقي.