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إصابة الفنان محمود الليثي وزوجته ووالدته بكورونا

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كورونا
 
الثلاثاء، 13-10-2020 08:01 م محمد فضل

أعلن الفنان محمود الليثي عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى حالته مستقرة، إلا أن والدةه وزوجةه حالتهما غير مستقرة، طالبا من الجمهور الدعاء لهما.
وكتب محمود الليثي على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجةي لان حالتهم غير مستقره ومحتاجين دعاء واسف لو حد اتصل ومردتش".
وتفاعل العديد من الفنانين والمتابعين مع "الليثي"، داعين له ولأسرته بالشفاء العاجل.

 

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