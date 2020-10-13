إصابة الفنان محمود الليثي وزوجته ووالدته بكورونا

الثلاثاء، 13-10-2020
08:01 م
محمد فضل
أعلن الفنان محمود الليثي
عن إصابته بفيروس كورونا
، مشيرًا
إلى حالته مستقرة، إلا أن والدة
ه وزوجة
ه حالتهما غير مستقرة، طالبا من الجمهور الدعاء
لهما.
وكتب محمود الليثي
على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل
الاجتماعي: "عندي كورونا
بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس
طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجة
ي لان حالتهم غير مستقره ومحتاجين دعاء واسف
لو حد اتصل ومردتش".
وتفاعل العديد من الفنانين والمتابعين مع
"الليثي"، داعين له ولأسرته بالشفاء العاجل.