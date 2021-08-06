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إصابة الفنان صلاح عبدالله بأزمة قلبية مفاجئة

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صلاح عبدالله
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الجمعة، 06-08-2021 12:37 ص

تعرض الفنان صلاح عبد الله، إلى أزمة صحية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.
وقالت ابنته دنيا صلاح عبد الله في تصريحات صحفية، أن والدها أصيب بالأزمة أول أمس الثلاثاء، مشيرة إلى إن حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، ومن الممكن أن يغادر المستشفى الجمعة.
وأضافت دنيا صلاح عبد الله إن الأطباء نصحوا الفنان صلاح عبد الله بالراحة أسبوعًا فى المنزل، ثم بعد ذلك يمكنه متابعة نشاطه الفنى واستكمال تصوير الأعمال التى يشارك فى بطولتها.

 

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