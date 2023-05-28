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إصابة الفنان أحمد إبراهيم بالشلل.. وأشرف زكي يزوره

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احمد ابراهيم
الأحد، 28-05-2023 09:35 ص

 

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على زيارة الفنان أحمد إبراهيم في مستشفى بمدينة الإمارات بعد تعرضه لجلطة بالمخ.

 

ونشر أحمد إبراهيم فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وظهر برفقته أشرف زكي وطمأن الجميع على حالته الصحية كما وجه الشكر لأشرف ولكل أعضاء النقابة.

 

وعلق أحمد بالفيديو قائلاً "الدكتور أشرف زكي من أول ما عرف بالحالة الصحية بتاعتي مسابنيش وكان على تواصل معايا دايما والأستاذة نهال عنبر والأستاذ إيهاب فهمي والفنان على كمال اتصلوا بيا واتطمنوا عليا".

 

واستكمل:"الأستاذ أشرف بيثبت دايماً أن أعضاء النقابة مش أعضاء لا هم أخواته وأبناءه"، ليقاطعه أشرف قائلاً :"كل الناس بتسأل عليك وكل الزملاء في مصر وحتى الناس هنا والناس كلها بتحبك".

 

وأعلن الفنان شريف إدريس أن الفنان أحمد إبراهيم تحسنت حالته أمس الجمعة بشكل ملحوظ وعن إصابته بشلل جزئي بسبب تأثير الجلطة على المخ على أن يبدأ رحلته العلاجية خلال الفترة المقبلة

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