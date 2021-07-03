إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا

السبت، 03-07-2021
01:15 م
كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانة ليلى طاهر
بفيروس
كورونا
المستجد، لتنضم إلى قائمة النجوم الذين أصيبوا بالفيروس الخطير خلال الشهور
الماضية.
جاء ذلك عقب اعتذار الفنانة
عن الظهور في برنامج “باب الخلق”
الذي يقدمه سعد على قناة النهار بعدما كانت ستحل ضيفة عليه، وأكدت أنه بمجرد شفائها
سوف تلبي الدعوة.
وقال الإعلامي محمود سعد في الحلقة الماضية من البرنامج:
“كان هناك موعد سوف يجمعنا مع الفنانة ليلى طاهر
في البرنامج، لكنها اعتذرت بسبب إصابتها
بفيروس كورونا
، وأنها سوف تظهر في البرنامج عقب شفائها”.