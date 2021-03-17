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إصابة العروس والشرطة تتدخل.. حفل زفاف يتحول لحرب شوارع

الشرطة تتدخل في ولاية فرجينيا
الشرطة تتدخل في ولاية فرجينيا
 
الأربعاء، 17-03-2021 09:46 م محمد فضل
انتهى حفل زفاف بهروب العروسين من معركة شوارع عنيفة ودموية بين وصيفة العروس وعمة العريس، والتي لم تفض إلا بطلب تدخل من الشرطة.

أُجبرت العروس "روماني غيبسي أليسا" وعريسها "هيث"، من ولاية فرجينيا الغربية، على الفرار من حفل زفافهما لتجنب المواجهة مع رجال الشرطة، الذين تم استدعاؤهم لفض الشجار الغاضب بين عمة هيث ميلي وابن عم "أليسا" ووصيفة العروس "دايموند".

في مقطع فيديو، شوهدت المرأتان تتبادلان اللكمات في الشارع بعد دقائق فقط من انتهاء حفل الزفاف، حيث سمعت وصيفة العروس أن عمة العريس تهدد بمهاجمة العروس بسبب مزاعم بأنها كانت تنشر شائعات حول والدتها.

وقالت وصيفة العروس أمام الكاميرات :"إذا خرجت إلى هنا أو أتت إلى هنا ونظرت إلي، أقسم بالله أنني سأقتلها"، لتقوم بمهاجمة عمة العريس فور خروجها. 

ثم بدأت وصيفة العروس بالصراخ في ميلي، مطالبة بمعرفة سبب قولها إنها ستقوم بضرب العروس، وبعد الصراخ قامت بدفعها على الأرض أمام العديد من المارة المرعوبين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يبدأ العراك بالصفع واللكم والخدش لبعضهما البعض، تاركين العروس بأنف دموي وعمة العريس بشفة دامية وجروح في رجليها، قبل أن يتدخل أفراد الأسرة لفصلهما عن بعضهما، ويأتي العريس ليصرخ في عمته لترك حفل زفافه.
 

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