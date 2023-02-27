إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى.. تفاصيل صادمة (صور)





تصدرت البلوجر سارة محمد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تعرضها لحادث أدي إلي فقدان البصر.

تعرضت البلوجر سارة محمد وخطيبها إلي إطلاق نار بطريقة مروعة علي الطريق الصحراوي من قِبل مجهولين بهدف سرقة السيارة، وتم نقل المصابين إلي مستشفى بالإسكندرية.

أكد الأطباء المتبنيين لحالة البلوجر سارة أن الإصابات بالغه وأدت إلي تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر انسجة العين وكل هذه الاصابات بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا اطلاق النار في عينها.

وخضعت سارة لعدة عمليات جراحية في المخ والعين وسوف تستكمل عمليات اخري في وقت قريبا، وتعرض خطيب البلوجر "ساره محمد" لبعض الجروح السطحية.

جدير بالذكر أن البلوجر سارة محمد من الإسكندرية وكانت تقدم محتوى يخص البنات و هو الإهتمام بـ الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل ويتابعها عدد كبير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

















