الإثنين 27 فبراير 2023
توقيت مصر 21:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عميد معهد القلب يفجر مفاجأة عن علاقة الزواج بأمراض القلب

بعد حبسه.. حكم قضائي جديد لصالح مرتضى منصور بالحبس والغرامة

تركيا تعلن تفاصيل زيارة سامح شكري لمناطق الزلزال

الحمامات فيها كاميرات.. رنا سماحة ترد على التجاوزات الأخلاقية في ستار أكاديمي

أول تعليق من حلا شيحة على طلاقها من معز مسعود: أكيد هتكلم

ثبات الدولار وانخفاض عملات أخرى.. سعر العملات اليوم في البنوك المصرية

زوج عارضة أزياء شهيرة يقطعها لأشلاء ويضعها في الثلاجة

"عيناه تلمعان".. رئيس دولة يثير الجدل بنشر صورة "جن" أعلى شجرة

قس أمريكي شهير يعتنق الإسلام بعد 14 عامًا سخّرها في محاربته

مفاجأة حول مصير أمير مرتضى منصور في الزمالك

ADS
 

إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى.. تفاصيل صادمة (صور)

556002_L
سارة محمد
Native
Teads
الإثنين، 27-02-2023 09:22 ص

 

تصدرت البلوجر سارة محمد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تعرضها لحادث أدي إلي فقدان البصر.

تعرضت البلوجر سارة محمد وخطيبها إلي إطلاق نار بطريقة مروعة علي الطريق الصحراوي من قِبل مجهولين بهدف سرقة السيارة، وتم نقل المصابين إلي مستشفى بالإسكندرية.

 

أكد الأطباء المتبنيين لحالة  البلوجر سارة أن الإصابات بالغه وأدت إلي تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر انسجة العين وكل هذه الاصابات بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا اطلاق النار في عينها.

وخضعت سارة لعدة عمليات جراحية في المخ والعين وسوف تستكمل عمليات اخري في وقت قريبا، وتعرض خطيب البلوجر "ساره محمد" لبعض الجروح  السطحية.

جدير بالذكر أن البلوجر سارة محمد من الإسكندرية وكانت تقدم محتوى يخص البنات و هو الإهتمام بـ الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل ويتابعها عدد كبير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.








 

إقرأ ايضا

gfdxszxdfghjhgtrfedwhgfrdesw

عميد معهد القلب يفجر مفاجأة عن علاقة الزواج بأمراض القلب

elaosboa32974

بعد حبسه.. حكم قضائي جديد لصالح مرتضى منصور بالحبس والغرامة

63fc6cc2423604303f5bc65a

تركيا تعلن تفاصيل زيارة سامح شكري لمناطق الزلزال

أخبار متعلقة

تنزيل

القبض على "بيبو دامبل" بسبب فيديوهاته على مواقع التواصل

cdn4.premiumread

صدمة.. وفاة البلوجر دينا صبحي بشكل مفاجئ وأسرتها تحذف جميع فيديوهاتها

تنزيل

القبض على البلوجر عسل حسام بتهمة نشر محتوى هابط

socks

احذر في الشتاء.. النوم بـ"الشراب" يضعف النظر وقد يسبب العمى.. ما الحقيقة؟