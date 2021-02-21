إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

الأحد، 21-02-2021
07:27 م
محمد فضل - متابعات
أصيب الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا
، ويخضع حاليًا
للعزل المنزلي بعد تأكده وظهور نتيجة التحاليل، عقب ازدياد الأعراض عليه.
يذكر ان أحمد مكي يشارم في "الاختيار 2" ويشارك
في بطولة العمل كل من كريم عبد العزيز، إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو
اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف.
ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة
والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل
على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.