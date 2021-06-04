إصابات مروعة لمدرب نمور خلال عرض للسيرك

الجمعة، 04-06-2021
03:32 م
فتحي مجدي
تعرض مروض للنمور لهجوم مميت أثناء أحد العروض الحية، ما تسبب في تمزيق يده وإصابته بأزمة قلبية.
وقع الحادث خلال عرض حي في "دينر سيرك" في هامبورج
بألمانيا
، حيث تعرض كريستيان واليزر للهجوم من قبل ثلاثة من الحيوانات المفترسة.
ومزق ثلاثة من النمور البنغالية الخمسة المدرب البالغ من العمر 28 عامًا، واغتنموا الفرصة للانقضاض عليه عندما فقد قدمه، حيث عضته في رأسه ومزقت يده.
وسارع عمال السيرك إلى رش النمور المهاجمة بطفايات الحريق والخراطيم، واستخدم زملاء المدرب، تكتيك الإلهاء للسماح بسحبه إلى بر الأمان.
بينما سادت حالة من الفوضى والذعر بين الجمهور.
وأصيب واليزر بجروح خطيرة في رأسه وحوضه ويده كما أصيب بأزمة قلبية.
قال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم اعتقدوا في البداية أنه جزء من الفعل. وقال أحدهم: "في البداية بدا الأمر وكأنهم يريدون اللعب معه". قال آخر: "لم يحظ بفرصة. كانوا عليه في لحظة".
وعولج 20 شخصًا من الصدمة جراء الهجوم الوحشي، ونقل المدرب المصاب جوًا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، حيث بتر الأطباء يده.
مع ذلك، أكد رئيس السيرك ستيفان باجلز على أن النمور كانت مجرد "مرحة".
قال: "قبل كل شيء، النمور لم ترتكب أي خطأ. ثانيًا، نحن لا نعاقب حيواناتنا أبدًا، نحن فقط نكافئها. إن معاقبتهم لن تخدم أي غرض ولا يوجد سبب لوضعهم في النوم".
وأضاف: "ما تسمعه أحيانًا عن الحيوانات التي تتذوق دم الإنسان هو قمامة كاملة. وبمجرد عودة السيد واليزر، ونأمل أن يكون ذلك قريبًا، سيعتني بالحيوانات مرة أخرى".
وتابع: "هناك احتمال واحد في المليون لحدوث خطأ ما وحدث. لدينا قول مأثور في عالم السيرك يقول: "يجب أن يستمر العرض". نحن على يقين من أن السيد واليزر يريدنا أن نستمر".