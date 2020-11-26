إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى 2 مليون

الخميس، 26-11-2020
06:17 م
أحمد سالم
قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19" في القارة الأفريقية بلغ 2 مليون و106آلاف و931 إصابة.
وذكرت المراكز أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا
المستجد في القارة وصل إلى 50 ألفا و628 حالة وفاة حتى الآن.
ووفقا للوكالة، تعافى 1،781،744 شخصًا مصابًا بـ كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة حتى الآن.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا أن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من فيروس كورونا
من حيث عدد الحالات الإيجابية جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا.
ويوجد في جنوب إفريقيا حاليًا أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا
، والتي بلغت 775502 حالة. ويوجد في البلاد أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا
، عند 21،201 حالة وفاة.