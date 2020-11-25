إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليونًا

الأربعاء، 25-11-2020
08:16 م
أحمد سالم
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول إصابات فيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 60 مليون إصابة حتى اليوم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا
ستبدأ قبل نهاية العام الجاري؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا
المستجد أو "كوفيد 19".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".