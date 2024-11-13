"إشرب السيجارة دي".. نجل وزير التعليم السابق يكشف أغرب موقف حدث بينه وبين والده

كتب هشام رضا حجازي نجل وزير التربية والتعليم السابق الدكتور رضا حجازي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، موقف حدث بينه وبين والده منذ سنوات.

حيث قال هشام رضا حجازي : وأنا في المدرسة، حصلت مشكلة إن مجموعة من الطلبة في سني كانوا بيشربوا سجاير، والمدرسة عملت لهم استدعاء ولي أمر… والدي عرف القصة دي، وكان رد فعله غريب وغير متوقع. قال لي روح اشتري علبة سجاير كليوباترا… أنا عمري ما شفته بيشرب سجاير، فكان طلبه غريب جدًا، بس رحت جبت السجاير. ولع سيجارة وقال لي جربها. .. كنت متفاجئ من الطلب، ووالدتي كانت قاعدة وقلقانة من الموقف، بس هو أصر، وفعلاً شربت نفس وقعدت أكح. .. قال لي خد نفس كمان ، قلت له وحشة ، قال لي جرب ، فأخدت نفس و تاني وقعدت أكح ومرضتش أكمل السيجارة.

وأضاف هشام رضا حجازي : من ساعتها، وأنا عمري ما حسيت إني عايز أشرب سجاير أو حتى أجربها ، مواقف صغيرة بتأثر في الإنسان تأثير طويل، ممكن يكون مدى الحياة. أحيانًا بالسلب وأحيانًا بالإيجاب ، ده كان موقف منهم، وتأثيره الإيجابي بالنسبة لي كان كبير. كل واحد فينا عبارة عن مواقف صغيرة كتير بيقابلها على مدار حياته.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع منشور نجل وزير التربية والتعليم السابق ، مشيدين بالاداء التربوي للدكتور رضا حجازي.