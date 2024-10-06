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إسماعيل الليثي وزوجته في الحرم المكي.. أول عمرة لنجلهما الراحل "ضاضا"

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الأحد، 06-10-2024 03:41 م

 

 

 

تسيطر على المطرب إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد، حالة من الحزن والصدمة، بسبب مصرع نجلهما "ضاضا".

وشاركت شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي، فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع زوجها أثناء أداء العمرة بعد أيام من الحادث الأليم.

وفور النشر انهالت تعليقات المتابعين والتي جاءت محملة بالكلمات الرقيقة والدعوات الطيبة بالصبر والرحمة.

ودعت شيماء وزوجها إسماعيل الليثي في الفيديو بالرحمة لابنهما ضاضا قائلين: "يارب اخلف علينا وعوضنا عن ابننا".

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل حادث سقوط نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من الطابق العاشر، والذي أدى إلى مصرعه على الفور.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الطفل يُدعى "رضا إسماعيل" ويبلغ من العمر 9 سنوات، وكان طالبًا بالصف الثالث الابتدائي ويعاني من "فرط الحركة".

وكان يقيم مع جدته لأبيه في إحدى الشقق بالطابق العاشر.

وأوضحت التحريات أن الطفل كان يقف على "أريكة" في شرفة منزل جدته عندما فقد توازنه وسقط من الطابق العاشر، واصطدم بجهاز تكييف في الطابق التاسع، مما أدى إلى تهشم جمجمته ووفاته في الحال.

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