إسعاد يونس: عبلة كاملة رفضت الظهور معي نهائيًا لهذا السبب

الثلاثاء، 28-06-2022
12:10 م
كشفت الفنانة
والإعلامية إسعاد يونس
عن سبب عدم ظهور الفنانة عبلة كامل
معها في برنامجها "صاحبة السعادة
".
وردت إسعاد على أحد المتابعين لها من خلال فقرة أسألوني وأنا هجاوب، عبر
خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام":
"عايزين نشوف عبلة كامل
مع حضرتك".
وقالت إسعاد: "أنا وضحت قبل كده إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة
تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا
تتكلم عن نفسها".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة عبلة كامل
المسلسل الشهير "سلسال
الدم" الجزء الخامس 2018.
كما شاركت في مسلسل الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" 2020،
بطولة مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، سعيد صالح، تأليف
وإخراج بشير الديك.