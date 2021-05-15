إسرائيل تقصف مكتب قناة الجزيرة في غزة

السبت، 15-05-2021
04:22 م
المصريون
أعلنت
وسائل إعلام فلسطينية في غزة
اليوم السبت تدمير برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب
لوسائل إعلام في غزة
من ضمنهم قناة الجزيرة
بعد قصف
ه بعدة صواريخ من طائرات إسرائيل
ية.
وأطلقت
طائرات الاحتلال الإسرائيل
ية صواريخ على برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في
غزة
وسط حي الرمال بمدينة غزة
.
ويضم
البرج عدد من الشقق السكنية التي تتبع لمواطنين، اضافة لمكتب شبكة الجزيرة
، وكذلك مكتب
وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وكذلك عدد من الاذاعات الفلسطينية، اضافة لمكاتب محامين.