إسرائيل تعترف: نتعرض لأكبر هجمة صاروخية في تاريخنا

الأحد، 16-05-2021
08:03 م
محمد فضل
أقر جيش الاحتلال الإسرائيل
ي أن الدولة العبرية تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة في تاريخها، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول قطاه غزة
.
وأكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيل
ية، الجنرال أوري غوردين، أثناء ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد أن الفصائل الفلسطين
ية المسيطرة على قطاع غزة
أطلقت منذ بدء جولة التصعيد الحالية الاثنين الماضي نحو ثلاثة آلاف صاروخ على إسرائيل
، ما يتجاوز الوتيرة التي تم رصدها خلال التصعيد عام 2019 (570 صاروخا) وحرب لبنان 2006 (أي 4500 صاروخ خلال 19 يوما).
وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الوتيرة غير مسبوقة: “لا أعتقد كذلك فسحب، بل وأعرض ذلك عليكم”.
ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن حركة “حماس” أطلقت منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول غزة
2900 صاروخ على أراضي إسرائيل
سقطت 450 منها داخل حدود القطاع.
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيل
ي اعترض في الليل الماضي رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة
على تل أبيب.