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إزالة قبر طه حسين لإنشاء محور «ياسر رزق».. القصة كاملة

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الثلاثاء، 17-05-2022 09:06 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوضع علامة حمراء على مدفن الأديب الراحل طه حسين تمهيدًا لإزالةه، من أجل إنشاء محور باسم الصحفي الراحل ياسر رزق.
وتحت هاشتاج "أنقذوا جبانات مصر"، حذر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من إزالة قبر الأديب الراحل، طه حسين، الملقب بعميد الأدب العربي.
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إزالة قبر طه حسين من أجل إنشاء محور جديد يحمل اسم الصحفي الراحل " ياسر رزق " الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي
وأشارت تلك الأنباء إلى أنه جاري إنشاء محور ياسر رزق لربط منطقة المقطم بطريق صلاح سالم شرقي القاهرة بطول يزيد عن 7 كيلو مترات وعرض 5 حارات .

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة ،مضيفًا: "المحافظة لم يتم إخطارها حتى الآن بمكان أو تفاصيل إنشاء محور ياسر رزق".
شاهد الصور بالضغط هنا :
 

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