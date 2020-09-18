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إزالة أهرامات المنوفية بسبب إثارتها للسخرية

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أهرامات
الجمعة، 18-09-2020 08:51 م أحمد سالم
فوجئ أهالي قريه البتانون بمدينه شبين الكوم في المنوفية بوجود مجسم صغير للاهرامات وبجوارها أسد ومسلة كنوع من التجميل في مداخل القرية. 

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأثارت السخريه والجدل بين أهالي قريه البتانون خاصه والمنوفية عامة بسبب الشكل غير الحضاري الذي ظهرت به. 

وقالت هناي عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم،  أن المجسم كان للشكل الجمالي ونموذجا مصغرا للأماكن الأثرية في مصر وكان يهدف إلى إضفاء الجمال على مدخل القريه بعد أن كان مقلبا للقمامة.

واضاف، أن النموذج كان تبرع من أهالي القريه بالجهود الذاتية،  موضحا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أمر بإزالة المجسم بعد آثارته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

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