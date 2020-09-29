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إذا كنت تحمل هذا الاسم فأنت مدعو لرحلة طيران مجانية

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أورلاندو
 
الثلاثاء، 29-09-2020 07:46 م فتحي مجدي

عرضت شركة طيران اقتصادية، تنظيم رحلات مجانية في شهر أكتوبر للمسافرين المتجهين إلى مدينة أورلاندو بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية، والذين يحملون اسم "أورلاندو".

أعلنت خطوط فرونتير الجوية أنها دخلت في شراكة مع (Visit Orlando)، هيئة السياحة بالمدينة، لتقديم رحلات مجانية إلى أورلاندو بين 13 و20 أكتوبر لأي شخص يحمل الاسم الأول أو الأخير أورلاندو.

وقالت شركة الطيران: "حبنا لأورلاندو بولاية فلوريدا - واحدة من أكثر الوجهات التي نسافر إليها بشكل متكرر - ضخم. لنشر الحب، نقدم لأي شخص يحمل الاسم الأول أو الأخير" أورلاندو "رحلة مجانية إلى أورلاندو".

وقالت شركة الطيران إن الركاب الذين لم يُطلق عليهم اسم أورلاندو يمكنهم شراء تذاكر لنفس الفترة الزمنية بأسعار مخفضة تبدأ من 39 دولارًا.

يتم قبول طلبات الحصول على الرحلات الجوية المجانية حتى 5أكتوبر.

 

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