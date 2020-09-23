إدارة الغداء والدواء الأمريكية توجه ضربة لــ «ترامب». بشأن لقاح كورونا

الأربعاء، 23-09-2020
04:34 م
فتحي مجدي
من المتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قواعد جديدة لترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد، ستجعل من المستبعد جدًا طرح قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وستقوم إدارة الغذاء والدواء بإصدار توجيهات لزيادة الشفافية والثقة العامة وسط استطلاعات الرأي حول تسييس عملية طرح لقاح، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".
أفاد مركز "بيو" للأبحاث، أن نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم سيحصلون على اللقاح إذا كان متاحًا الآن قد انخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 50 في المائة من 72 في المائة في مايو، وفقًا للصحيفة.
ومن المتوقع أن تكون القواعد الجديدة أكثر صرامة بكثير من تلك المستخدمة في الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكوين، أو بلازما النقاهة، وهو علاج يستخدم بلازما الدم من المرضى المتعافين، حس المصدر ذاته.
بموجب التوجيهات الجديدة، ستطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من صانعي الأدوية الذين يسعون للحصول على إذن استخدام طارئ، متابعة المشاركين في التجارب السريرية في المراحل المتأخرة لمدة شهرين على الأقل، بدءًا من حصولهم على الجرعة الثانية، وفقًا لمصدرين على دراية بالأمر تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي قالت إن أي لقاح يجب أن يكون أكثر فعالية بنسبة 50 في المائة من العلاج الوهمي، قالت إنه من المرجح أيضًا أن تبحث عن خمس حالات شديدة على الأقل من المرض في مجموعة العلاج الوهمي لكل تجربة، وكذلك بعض الحالات بين كبار السن، وفق الصحيفة.
وقال الرئيس دونالد ترامب، الذي توقع أن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول 3 نوفمبر، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا على قناة "فوكس نيوز" إن خصومه الديمقراطيين ينتقدون الإطار الزمني السريع للقاح أمريكي محتمل كخطوة سياسية لإلحاق الضرر به قبل الانتخابات.
قال بول أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وعضو المجلس الاستشاري للقاحات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية،: "من الصعب أن نتخيل كيف يمكن أن يحدث (الاستخدام الطارئ) قبل ديسمبر".
يذكر أن شركتي مودرنا
وفايزر، اللتين بدأتا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة في 27 يوليو أعطيتا جرعات ثانية لأقل من نصف المشاركين.