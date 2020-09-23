الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والد حلا شيحة يثير الجدل عن علاقتها بمعز مسعود

المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

بدولة عربية.. حمى مجهولة تودي بحياة العشرات

«الأولمبية» تحقق فى شكاوى عديدة ضد مرتضى منصور

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

إدارة الغداء والدواء الأمريكية توجه ضربة لــ «ترامب». بشأن لقاح كورونا

vaccine-13
العلماء في سباق مع الزمن للتوصل للقاح كورونا
الأربعاء، 23-09-2020 04:34 م فتحي مجدي

من المتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قواعد جديدة لترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد، ستجعل من المستبعد جدًا طرح قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وستقوم إدارة الغذاء والدواء بإصدار توجيهات لزيادة الشفافية والثقة العامة وسط استطلاعات الرأي حول تسييس عملية طرح لقاح، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

أفاد مركز "بيو" للأبحاث، أن نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم سيحصلون على اللقاح إذا كان متاحًا الآن قد انخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 50 في المائة من 72 في المائة في مايو، وفقًا للصحيفة.

ومن المتوقع أن تكون القواعد الجديدة أكثر صرامة بكثير من تلك المستخدمة في الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكوين، أو بلازما النقاهة، وهو علاج يستخدم بلازما الدم من المرضى المتعافين، حس المصدر ذاته.

بموجب التوجيهات الجديدة، ستطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من صانعي الأدوية الذين يسعون للحصول على إذن استخدام طارئ، متابعة المشاركين في التجارب السريرية في المراحل المتأخرة لمدة شهرين على الأقل، بدءًا من حصولهم على الجرعة الثانية، وفقًا لمصدرين على دراية بالأمر تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي قالت إن أي لقاح يجب أن يكون أكثر فعالية بنسبة 50 في المائة من العلاج الوهمي، قالت إنه من المرجح أيضًا أن تبحث عن خمس حالات شديدة على الأقل من المرض في مجموعة العلاج الوهمي لكل تجربة، وكذلك بعض الحالات بين كبار السن، وفق الصحيفة.

وقال الرئيس دونالد ترامب، الذي توقع أن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول 3 نوفمبر، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا على قناة "فوكس نيوز" إن خصومه الديمقراطيين ينتقدون الإطار الزمني السريع للقاح أمريكي محتمل كخطوة سياسية لإلحاق الضرر به قبل الانتخابات. 

قال بول أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وعضو المجلس الاستشاري للقاحات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية،: "من الصعب أن نتخيل كيف يمكن أن يحدث (الاستخدام الطارئ) قبل ديسمبر".

يذكر أن شركتي مودرنا وفايزر، اللتين بدأتا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة في 27 يوليو أعطيتا جرعات ثانية لأقل من نصف المشاركين.
 

إقرأ ايضا

unnamed

الأزهر ينعى المحدّث الشامي نور الدين عتر

2_Diana-Princess-of-Wales-and-Prince-Charles-visit-a-church-in-Florence

كيف كانت علاقتها مع «سارة»؟.. 6 كلمات صادمة من الأمير تشارلز إلى «ديانا»

sisi (1)

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

أخبار متعلقة

كورونا

الصحة: 642 متطوعًا تقدموا لاختبار لقاح «كورونا» حتى الآن

لقاح كورونا

"مكافحة كورونا": لن نسمح أن يكون المريض المصري "فأر تجارب"

لقاح صيني لـ «كورونا»

​"الصحة" تكشف تفاصيل تجربة لقاح فيروس كورونا في مصر

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

​لجنة مكافحة كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب

لقاح صيني لـ «كورونا»

لجنة مكافحة كورونا: اللقاح المصري المحتمل آمن وفعال

لقاح

"الصحة" تكشف شروط التطوع لتلقي لقاح فيروس كورونا