إخلاء عاجل لعقارين بمنطقة الزمالك.. تعرف على السبب

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الأربعاء، 18-11-2020 09:43 م أحمد سالم
أكدت وزارة النقل، أنه فى إطار استعداد ماكينة الحفر العميق حالياً للتحرك من محطة صفاء حجازى فى اتجاه محطة الكيت كات تمر من خلالها فى شارع اسماعيل محمد لمسافة (700 متر طولي) ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق، قامت الهيئة والمقاول المنفذ للأعمال بأعمال المعاينة والرصد المساحى للمنشآت التى تقع فى مسافة تأثير أعمال الماكينة والتى تقدر (30 متر) من كل جانب للنفق حيث تم حصر عدد (56) منشأة فى منطقة تأثير أعمال ماكينة الحفر فى المسافة بين محطتى صفاء حجازى والكيت كات

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أنه تلاحظ أثناء قيام الهيئة بأعمال المعاينة والرصد المساحى بأنه يوجد (7) منشآت تقع على بعد أقل من (2 متر) من النفق (أحد المنشآت بارتفاع 20 طابق) و(2) مُنشأ ستقوم ماكينة الحفر بالمرور أسفلهم، وكانت أهم الملاحظات كالآتي:

أ‌. العقار رقم ( 5، 7 ) به ميل 19 سم وهو مكون من (دور أرضى + ميزانين + 6 أدوار متكررة ) ويوجد رخصة للدور الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس ولم يستدل على الرخصة الأصلية للعقار، وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995من محافظة القاهرة.
 

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