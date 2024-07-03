الأربعاء 03 يوليه 2024
توقيت مصر 21:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يقفز مع التشكيل الوزاري الجديد ويسجل هذا الرقم في البنوك

وزير يوجه رسالة لـ"السيسي" بعد الإطاحة به في التشكيل الجديد

إخلاء سبيل زوجة حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

فنانة شهيرة تروي ما حدث للص قتل صعقاً بالكهرباء بجوار فيلتها بالتجمع الخامس

عروس عشرينية تذبـ.ـح زوجها بعد 4 شهور زواج وتفصل رأسه لهذا السبب

شاهد.. مفتي دولة إسلامية يحظر النقاب في الأماكن العامة

فتاة تمازح صديقتها العروس وتلقيها في حمام السباحة وتقفز خلفها لإنقاذها من الغرق

فيديو.. أسد يهاجم سعودي ويحاول افتراسه والنهاية غير متوقعة

بايدن يكشف سبب أدائه المحبط في المناظرة مع ترامب

كهربا يثير الجدل بظهور غير متوقع بعد أزمته مع كولر

إخلاء سبيل زوجة حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

699648
ا
الأربعاء، 03-07-2024 01:05 م


قال خالد المصري المحامي إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأوضح خالد المصري أنه تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بعد التحقيقات معها، وفق روسيا اليوم.

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع زوجة حسام حسن المعروفة بـ "دانا آدم" يوم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.

وأفادت مصادر باعتقال زوجة حسام حسن"، وسط تضارب الأنباء حول وضع دانا آدم وحسام حسن، وهل ما زالت على ذمته أم لا.

وقالت المصادر نفسها إن "نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع الزوجة السابقة لمدرب منتخب مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد انتقادها لسوء الأحوال الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي في مصر".

وتسببت تدوينات منسوبة لزوجة حسام حسن في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى متابعون أن "التدوينات الساخرة" التي تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد، وضعت المدير الفني للمنتخب في مأزق.

 

وتصدر اسم حسام حسن مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمه البعض مطالبين بإقالته من المنتخب بسبب تدوينات "منسوبة لزوجته"، نشرت في صفحتها، قبل أن يجري إغلاقها وحذفها، بينما أشاع البعض أنها "طليقته".

ومع تولي حسام حسن إدارة المنتخب المصري، قبل أشهر، نشرت زوجته، فيديو تؤكد فيه أنها زوجته منذ 2015، وأنه حصل انفصال بينهما لمدة 10 أيام فقط عام 2022، قبل أن يعودا معا مرة أخرى، ودعمت ذلك بصورة تجمعهما.

إقرأ ايضا

597241

وزير يوجه رسالة لـ"السيسي" بعد الإطاحة به في التشكيل الجديد

ا

فنانة شهيرة تروي ما حدث للص قتل صعقاً بالكهرباء بجوار فيلتها بالتجمع الخامس

Capture

عروس عشرينية تذبـ.ـح زوجها بعد 4 شهور زواج وتفصل رأسه لهذا السبب

أخبار متعلقة

حسام3

ابنة حسام حسن تثير ضجة بسبب فستانها العاري في حفل خطوبتها