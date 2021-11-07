إخلاء سبيل.. السائق المتهم بمحاولة خطف واغتصاب مي حسن يفجر مفاجأة

الأحد، 07-11-2021
04:00 م
نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على لسان الفنانة مي حسن
، بعدد من المواقع
الإخبارية بشأن تعرضها لمحاولة خطف واغتصاب
من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات
نقل الركاب.
وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة
بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين الفنانة
وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة في
حدائق الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة لقيامها بالنزول من السيارة بمكان
البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير وطلب الثانى استكمال خط السير المحدد أو
الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة، وبناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن
بلاغهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت الفنانة مي حسن
قالت :"الحمد لله عدت على خير الحادث من يومين،
النهارده تالت يوم، أنا كنت روحت مول مصر لسحب فلوس من هناك ولأني مش معايا عربيتي
طلبت عربية من شركة خاصة، وفي الذهاب من الحدايق لأكتوبر دفعت 32 وأنا راجعة بطلب
الأوردر محدش وافق بـ 32، كان فيه 3 أو 4 وافقوا بـ 42 واخترت واحد منهم".
وأضافت حسن :" كنت راجعة الساعة ستة ونص مساء، وكان السائق مصمم يدخل
من البوابة التالتة، وأنا ساكنة في الرابعة، قلت له اللوكيشن مش مظبوط في الحدايق
وأول ما دخلنا الحدايق جاتني مكالمة من جوزي وهو في العراق حاليا وكلمني، وفجأة
السواق دخل شارع يمين وداس 80 ولاقيت العربية بتجري، وعاملة تراب، أنا مش فاهمة
فيه إيه فرميت التليفون وقلت له بعصبية إيه مدخلك هنا، وكان لا في دماغي خطف ولا
حاجة، وقلت له هفتح العربية وأنط، قال لي خسارة انتي حلوة وكل ده وجوزي على
التليفون معايا".
وأشارت مي إلى أنها قامت بالقفز من السيارة قائلة :" فتحت باب العربية
وفرمل مرة واحدة، ونطيت من العربية، وصوتي كان عالي قلت له إنت بتستهبل انت بتدخل
في الضلمة عايز تخطفني هوديك في داهية، الحمد لله الشارع كان فيه عماير لسه بتتبني
وسور خزان وكان فيه عمال الناس لما نزلت شايفني وتدخلوا بيشدوه، والسواق قال لي
حطي لسانك في بقك لأدفنك مكانك، ولما لاقيت ناس بدأت آخد نفسي بالعافية، وكان
بيحاول يفهم الجميع إني مش عايزة أدفع الأجرة، والحمد لله قبل ما أرد واحد سمع
كلمة إنه عايز يخطفني وكنت منهارة عياط".
وأكدت مي أنه وخلال الحادثة وجهت له تهديد بتبليغ الشرطة إلا أنه لم يكترث
للأمر وقالت :"هددته إني هبلغ البوليس، وكان رده أنا مش مسجل خطر، وطلبت
الشرطة وطلبوا مني رقم العربية، أول مرة أكلم الشرطة كمواطنة عادية، وبعدها كلمني
مأمور قسم الهرم وحكيت اللي حصل والحمد لله بشكر القضاء وكل اللي ساعدني في
الأزمة".