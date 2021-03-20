إحالة مخرج بث شعائر صلاة الجمعة إلى التحقيق بعد الخطأ الفادح

السبت، 20-03-2021
10:16 ص
محمد فضل - متابعات
أحالت رئيسة قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام نائلة
فاروق، مخرج
بث صلاة الجمعة
محمد القاضي، إلى التحقيق
بسبب خطأ
إملائي ظهر على شاشة
التلفزيون.
وقالت" نائلة" في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، أنه جرى التحفظ على شريط فيديو
صلاة الجمعة
بالكامل والذي حمل الخطأ
الإملائي حتى يتم الانتهاء من التحقيق
ات من خلال
الشؤون القانونية.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية وجود خطأ
إملائي في جملة مسجد
“الإذاعة والتلفزيون” حيث تم كتابة كلمة الإذاعة بحرف الزاي (الإزاعة)، وظلت مستمرة
لمدة تقترب من الساعة، وهو ما تسبب في سخرية وجدل كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.