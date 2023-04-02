إحالة قهوجي لجنايات الجيزة.. عاشر معاقة ذهنيًا 5 مرات

أحال المحامي العام
الأول لنيابة جنوب الجيزة قهوجي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة فتاة من ذوي الإعاقة العقلية واستمعت النيابة لأقوال المتهم وأقوال المجنى
عليها.
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
" افهمناها "
ج/ اللي حصل أن الطفلة
دى بنتي أنا وأنا كنت تعبانة ورايحة المستشفى والمتهم اتخانق معايا والناس طلبت
الحكومة وجت خدتنا.
س / ما هي صلتك
بالمتهم ؟
ج/ هو متجوزنى عرفي
س/ هل قام المتهم بمعاشرةك معاشرة الأزواج ؟ "افهمناها
"
ج / أيوه
س / كم عدد المرات
قيام المتهم بمعاشرةك معاشرة الأزواج ؟ " افهمناها "
ج / خمس مرات
س/ ما هي بادئة قيام
المتهم بمعاشرةك معاشرة الازواج ؟
ج / لم تجب
س/ هل قام المتهم بحصر
ملابسك عنكى ؟ " افهمناها "
ج/ ايوه
س/ هل قام المتهم بحصر
ملابسه عنه ؟ " افهمناها "
ج / ايوه
س/ هل تحسس المتهم
مواطن العفة لديكى ؟ " افهمناها
ج / ايوه
س/ هل ارتكب المتهم
تلك الوقائع تحت تأثير إكراه ؟ " افهمناها "
لا
جاء بأمر الإحالة أنه
بدائرة الحوامدية قام المتهم بمواقعة
المجني عليها بغير رضاها مستغلا آفتها العقلية، بان حسر عنها ملابسها وعاشرها
معاشرة الأزواج حتى بلغ شهوته.