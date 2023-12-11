إحالة فنانة شهيرة للتحقيق بسبب تصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

الإثنين، 11-12-2023
12:05 م
تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها مع ممثلة مشهورة، أدلت بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، مرتين .
وأحالت الهيئة الوطنية للانتخابات مواطنة الى جهات التحقيق شاركت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية وعادت مرة أخرى لتصوت داخل البلاد.
ورصدت لجنة الرصد بالهيئة واقعة تصويت إحدى الناخبات والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة وأن اللجنة العامة التي أدلت برأيها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق.
وأكدت مصادر قضائية أن، الناخبة سيطبق عليها المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاشتراك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
وكانت الفنانة لبلبة
قد أثارت الجدل عقب ظهورها مرتين خلال أسبوع واحد وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.
وظهرت الفنانة خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية في سفارة مصر بإحدى الدول العربية، يوم الأحد قبل الماضي فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم ظهرت أمس الأحد خلال إدلائها بصوتها بإحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة.