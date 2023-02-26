إحالة سائق أوبر للجنايات.. هتك عرض فتاة من الخلف أسفل كوبري جامعة الدول





أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سائق بشركة أوبر إلى الجنايات لاتهامهم بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر 31 عاما واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الضحية:

س: ما تفصيلات ما حدث ؟

ج : اللي حصـل انـي كـنـت رايحـة شـغلـي يـوم الخميس الصبح حوالي الساعة 8 صباحا وتـحـت كـوبري جامعـة الـدول العربيـة فـي حـد جـه مـن ورايـا كـان راكب عربيـة، واتحرش بيـا وخبطنـي بـايـده علـى منطقة حساسة، وهرب و ده كـل اللـي حصل.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج : كنت لوحدي

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج : كنت رايحة الشغل

س: وما هي أوصاف السياره المستخدمه في الواقعه ؟

ج:سيارة زرقاء اللون ماركة لادا.

س: وما هي بيانات المتهم مرتكب الواقعه قائد السيارة سالفة البيان ؟

ج: ماعرفش

س: ما الأفعال التي قام بها المتهم تحديدا؟

ج : هو قام بضربي بيده على منطقة حساسة جدا وهرب.

س: ما الحالة التي كنتِ عليها آنذاك؟

ج : كنت ماشية في الشارع رايحة شغلي وهو ظهر من ورايا.

س: وما هي المسافة التي كانت تفصل بينك وبين المتهم تحديدا ؟

ج:مفيش مسافة تقريبا لأنه كان هيخبطني بالعربية.

س: هل من ثمة حوار دار بينك وبين المتهم ؟

ج: لا

س: وما هي واجهتك بالنسبة للمتهم أثناء الاعتداء عليكِ؟

ج: كنت مدياله ضهري لأني ماكنتش شايفاه.

س: وما الحالة التي كان عليها آنذاك؟

ج: هو كان جاي من ورايا ضربني بايده على المنطقة الحساسة.

س: كم ضربه كالها إليكِ المتهم تحديدا ؟

ج: ضربة واحدة بس.

س: وأین استقرت تلك الضربة تحديدا؟

ج: الضربة كانت فى المنطقة الحساسة جدا أسفل جسدي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأنه وحال استقلاله سيارته بالطريق العام باغت المجني عليها أثناء سيرها على قدميها، وقام بصفعها بيده على منطقة حساسة في أسفل جسدها.