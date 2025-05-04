إحالة راندا البحيري إلى المحاكمة بسبب طليقها الإعلامي سعيد جميل

الأحد، 04-05-2025
08:48 ص
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنانة راندا البحيري إلى المحاكمة
الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والتشهير بزوجها السابق الإعلامي سعيد جميل
خلال حلقة في برنامج الإعلامية ريهام سعيد.
وذكرت التحقيقات أن الإعلامي سعيد جميل
فوجئ في شهر يناير الماضي بتداول صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة تصريحات مثيرة من طليقته الفنانة راندا البحيري تطرقت خلالها لحياتهما الشخصية وخلافاتهما التي انتهت بالانفصال بالطلاق كما فوجئ سعيد جميل بنشر الفنانة راندا البحيري اخبار تناولت تلك التصريحات على حسابها الشخصي على فيسبوك وأشار الإعلامي سعيد جميل
خلال التحقيقات إلى أن ذلك يعتبر إساءه فى حقه مما دفع محاميه المستشار شريف حافظ لتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض بالإضافة لبلاغ للإدارة العامة لمباحث الانترنت وجرائم المعلومات ضد طليقة موكله يتهمها بالقذف والتشهير به مسيئة لاستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية بالتحقيق ضم المحضر رقم 1177 لسنة 2025 جنح عابدين ومقيدة برقم 24 لسنة 2025 حصر تحقيق وسط القاهرة والمحضر رقم 270 لسنة 2025 إدارى قسم عابدين للتحقيق بقضية واحدة.
واستمعت النيابة لأقوال المشكو فى حقهما الإعلامية ريهام سعيد و الفنانة رندا البحيرى وتم مواجهتمها بالاتهامات التى تضمنتها البلاغات ومقطع فيديو محتواه الحلقة محل البلاغ بالاضافة الى "سكرين شوت" من حساب طليقته رندا البحيرى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.
انهت النيابة التحقيقات بعد ورود التحريات والتقارير الفنية بإحالة راندا البحيرى الى المحاكمة
أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة قذف الإعلامي سعيد جميل
وتحدد جلسة 18 مايو الجارى لنظر أولى الجلسات.
كما أشار حافظ الى صدرور قرار من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من الممثلة رندا البحيرى ضد موكله الاعلامى سعيد جميل والذى تقدمت به للنيابة العامة من خلال محاميها تتهم فيه موكلها بالتزوير وإستعمال محرر مزور أمام جهة رسمية وكان يحمل رقم 73 لسنة 2025 وكان الحفظ بعدما اسفرت التحقيقات عن صحة المستند وأنه صادر من الموقع الالكتروني لمدرسة طفلهما وقررت النيابة بتاريخ في ٢٨ ابريل ٢٠٢٥ حفظ بلاغ راندا البحيري ضد زوجها السابق الإعلامي سعيد جميل
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