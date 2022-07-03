إحالة الفنان مصطفى هريدي إلى المحاكمة الجنائية

الأحد، 03-07-2022
03:19 م
قررت
نيابة الشيخ زايد، إحالة الفنان مصطفى هريدي
للمحاكمة
الجنائية وحددت 18 يوليو الجاري
أولى جلسات محاكمة
ه، لاتهامه بدهس
4 أشخاص في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.
وكشفت
التحقيقات الأولية، أن المصابين في الحادث
كانوا يستقلون سيارة
ملاكي، وفي أثناء عبورهم
مطب صناعي فوجئوا بسيارة
الفنان
تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارة
هم
وإصابتهم بإصابات متنوعة، وتم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث
، لعرضها على
مهندس فني لفحصها.
وكانت
مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بإصابة 4 شباب في حادث
مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء
التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة
المتسببة في الحادث
الفنان مصطفى هريدي
،
وتم ضبطه والسيارة
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.