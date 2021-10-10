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إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض 7 فتيات

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إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض 7 فتيات

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الفنان شادي خلف
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الأحد، 10-10-2021 11:34 م
قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان شادي خلف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.
وجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.
اسمه بالكامل هو شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977 ، و هو ابن الشاعر الكبير نبيل خلف ، شارك في العديد من الأفلام و كانت آخر أعماله ، فيلم الثلاثة يشتغلونها ، و من أبرز أعماله 365 يوم سعادة ، الآولة في الغرام ،هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة .
كانت بدايته الفنية من خلال فيلم “دم غزال” ، للكاتب وحيد حامد ، و كانت بطولة الفيلم لـ ، منى زكي ، نور الشريف ، صلاح عبدالله ، يسرا ، محمود عبد المغني ، عايدة رياض ، و عمرو عبد الجليل .
 

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