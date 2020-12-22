الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
توقيت مصر 20:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. تعرف على السبب

رامي صبري يصدم الجمهور بقرار مفاجيء

النائب العام السعودي يأمر بسرعة القبض على هؤلاء

الإعلان عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ السعودية

وفاة رئيس وزراء دولة عربية بكورونا

في ذكرى ميلاده.. لحظة رحيل محمود المليجي أثناء تصوير مشهد وفاته

«بتخوني مع عيل في ثانوي».. موظف يضبط زوجته متلبسة

بعد تزايد إصابات كورونا..حسم مصير مباراة الأهلي والزمالك

اكتشاف ثروة ضخمة تنعش الخزانة التركية

ADS
 

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

مصريون عالقون بالكويت
مصريون بالكويت
 
الثلاثاء، 22-12-2020 07:04 م الطيب حسين
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن وجود أزمة متمثلة في العالقين في الخارج لا سيما المتواجدين بالكويت.

وناشدت الوزيرة بحسب بيان، كل المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في الكويت أو أي دولة أخرى، تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وذكرت الوزيرة تتابع سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، من بينها الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.

وأكدت مكرم أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصا تعليق الطيران بالكويت نظرا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ «ترانزيت» خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.

وخلال متابعتها العمل بغرفة العمليات، قالت إنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، والتواصل مع رموز الجالية المصرية بالإمارات وسلطنة عمان لدعم ومساعدة المصريين العالقين في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض».

من جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات - خلال استعراضه لعدد العالقين الذين تواصلوا مع غرفة العمليات عبر الوسائل المختلفة أو قاموا بالتسجيل باستمارة العالقين التي أعدتها وزارة الهجرة - أن عدد من قام بالتسجيل وصل لـ 1150 من المصريين العالقين بدولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا، وشملت رغباتهم سواء باستكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى يتم فتح الطيران للكويت، أو رغبتهم في العودة إلى مصر، أما بخصوص المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية فهم عالقون لانتهاء فترة زيارتهم.

وفي إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" وتواصل وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج، أبدى رموز الجاليات بكل الدول ترحيبهم لمساعدة أي مواطن مصري عالق في الدولة المقيمين بها، مؤكدين استعدادهم لدعم وطنهم والوقوف بجانبه في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم أجمع.
 

إقرأ ايضا

12534498301603528809

قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. تعرف على السبب

Capture

«بتخوني مع عيل في ثانوي».. موظف يضبط زوجته متلبسة

Capture

وقف برنامج رضوى الشربيني.. والأخيرة تبكي

أخبار متعلقة

طيران الكويت

تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران

تركي-آل-الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على وفاة الشيخ ناصر الصباح

الشيخ ناصر الأحمد الصباح

الكشف عن أخطر ما يربط "ناصر الصباح" بالمصالحة الخليجية

143-194035-egypt-clarifies-truth-about-kuwait-flights_700x400

الكويت تبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

1220202093956341345921

هيا الشعيبي تنجو من الموت حرقًا مع ابنتها وتصاب بحروق بالغة (فيديو)

2019080812040545

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر