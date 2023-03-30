الخميس 30 مارس 2023
توقيت مصر 15:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رحيل هذا الخماسي.. الكشف عن "وصية" فيريرا قبل توديع الزمالك

تحذير حكومي من "كنلة قطبية" تُدمر محصول القمح

إثيوبيا: لن نقبل محاولات مصر بتدويل أزمة سد النهضة

أب يُسلم ابنته لدجال لفض بكارتها لفتح مقبرة أثرية.. نهاية صادمة

خالد يوسف يرد على انتقادات اختياره رانيا التومي: اختبرتها الأول.. مغرية ومثيرة

قرار رسمي بتغيير اسم الطفل"عبدالله محمد" إلى "شنودة" والديانة لـ مسيحي

نهى العمروسي: طلبوني أكون "بطلة إباحية"

أحمد موسى: الجنيه فقد 20% من قيمته خلال 3 شهور

قبل قرارات البنك المركزي اليوم.. سعر الدولار الرسمي في البنوك

شاهد.. كوكسال بابا يعتدي بالضرب على سعود القحطاني

ADS
 

إثيوبيا: لن نقبل محاولات مصر بتدويل أزمة سد النهضة

images
سد النهضة
Native
Teads
الخميس، 30-03-2023 12:53 م

 

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها اليوم الخميس، إنها ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة، مضيفة أن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض.

 

وأكدت إثيوبيا أن لديها الحق في استخدام مواردها الطبيعية، مضيفة: "قمنا ببناء سد النهضة وسنقوم باستكماله حتى يرى شعب إثيوبيا النور".

 

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية قائلة: "نسعى لجعل سد النهضة مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا".

 

وكان مجلس منسقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا، أعلن يوم الجمعة، اكتمال 90% من بناء السد رغم كل التحديات والضغوط الدبلوماسية.

 

وأشاد المجلس بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لبدء بناء السد، بمساهمات الإثيوبيين في المشروع من حيث التمويل والخبرة والعمالة، كما شكروا الدبلوماسيين الذين دافعوا عن المشروع دوليا.

 

وبدأت إثيوبيا بالفعل في توليد الكهرباء من سد النهضة في فبراير 2022، حيث يمكن للتوربينات العاملة، من إجمالي 13 توربينا، توليد 750 ميغاوات من الكهرباء حاليا.

 

وكانت إثيوبيا أنهت في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، فيما من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف.

 

من الجدير ذكره، أنه تم إطلاق مشروع السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار عام 2012 ومن المتوقع أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

 

إقرأ ايضا

163-143732-jesualdo-ferreira-zamalek-grandfather_700x400

رحيل هذا الخماسي.. الكشف عن "وصية" فيريرا قبل توديع الزمالك

5625e3c986364ff8945639c2cf520acb_16406980230855029

تحذير حكومي من "كنلة قطبية" تُدمر محصول القمح

download

أب يُسلم ابنته لدجال لفض بكارتها لفتح مقبرة أثرية.. نهاية صادمة

أخبار متعلقة

000_L95CX

بعدما أغضب المصريين.. محمد عبده يوجه رسالة جديدة مفاجئة (فيديو)

2022863_0

مرتضى منصور بعد خروجه من السجن: هقول لمصر كلها ما حدث

895877_0

أحمد الطنطاوي يعلن عودته إلى مصر والترشح للرئاسة

50496212_303

بيان من مجلس التعاون الخليجي يحذر من المساس بأمن مصر المائي

5788763251629407789

رسوم الزواج الجديدة ومبلغ التبرع لصندوق الأسرة

تنزيل

محمد عبده: "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها"