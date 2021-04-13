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إثيوبيا تهدد: «جميع الخيارات على الطاولة.. نموت في القتال»

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الجيش الإثيوبي
 
الثلاثاء، 13-04-2021 09:53 ص المصريون
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن في إثيوبيا مقولة أنك لا تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال، لذا فإن إثيوبيا تضع جميع الخيارات على الطاولة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مقال لها إن العالم الآن يرى قيادة مصر والسودان في وضع الترويج للحرب وتهديد إثيوبيا بأن جميع خياراتهما مطروحة على الطاولة، لكن هناك مقولة عربية تقول الهنجمة نصف القتال (مثل يراد به أن تتحدث عن نفسك وعن قوتك كثيرا قبل الدخول في معركة) لكن في إثيوبيا لدينا مقولة مختلفة مفادها أنك لا تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال، لذا فإن إثيوبيا لديها أيضا جميع خياراتها على الطاولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر إثيوبيا من «التعرض لنقطة مياه» مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة».
وشدد السيسي على أن قضية الدولة المصرية والخاصة بالمياه عدالة، في ملف سد النهضة، ووفقاً لأعراف القانون الدولي، وقال: «نؤكد للعالم أن قضيتنا عدالة، وموقفنا شريف وسوف ينصرنا الله».
وأضاف الرئيس  في تصريحات قبل أيام، خلال افتتاح «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية»، أن قلق المصريين مبرر فيما يخص المياه، وتابع أنه لم يغير حديثه عن حق إثيوبيا بالتنمية لكن في إطار لا يمس حقوق مصر المائية، وأكد: «نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة».

ووجه السيسي حديثه للإثيوبيين قائلا: «لا يجب أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مياه مصر وتعاوننا أفضل».
 

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