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إثيوبيا تعلن الاتفاق مع دولة عربية على تعاون عسكري

اثيوبيا وجيبوتي
اثيوبيا وجيبوتي
Native
الإثنين، 14-06-2021 11:02 م
أجرى رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا مباحثات مع نظيره الجيبوتي الجنرال زكاريا حول سبل تعزيز التعاون بين قوات الدفاع في البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، إن "الجانبين أكدا اهتمام حكومتيهما بتكرار قصص النجاح للمشاركة الشعبية والعلاقات الاقتصادية النموذجية بين البلدين في المجالات الدفاعية أيضا".

وأضافت أن "المسؤولين العسكريين دعيا إلى إنشاء منصات وآليات أكثر ملاءمة لتبادل المعلومات والخبرات بالإضافة إلى متابعة التدريب المشترك".  

وأشارت إلى أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون لجعل الممر الإثيو-جيبوتي منطقة سلمية، واتفقا على مواصلة عقد اجتماعات دفاعية مشتركة سنويا".
 

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