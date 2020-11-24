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إثيوبيا تشتعل.. مقتل 600 مدني بطريقة شنيعة

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إثيوبيا تشتعل.. مقتل 600 مدني بطريقة شنيعة
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:00 م


كشفت مصادر حقوقية في إثيوبيا اليوم، عن ارتكاب جريمة قتل 600 مدني بطريقة شنيعة.

وقالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا إن جماعة من شباب إقليم تيجراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعنا وخنقا وضربا بالتواطؤ مع قوات أمن محلية في مذبحة وقعت في بلدة ماي كادرا.

وذكرت اللجنة المعينة من قبل الدولة أن الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر كان يستهدف السكان الذين ليسوا من أبناء تيغراي.

وأفدت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن التحقق من صحة ذلك نظرا لانقطاع اتصالات الهواتف والإنترنت في المنطقة فيما يخضع الدخول إليها لقيود مشددة.

كما لم يتسن الوصول إلى قادة قوات تيجراي حتى الآن للتعقيب، لكنهم نفوا من قبل مسؤوليتهم عن المذبحة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الثلاثاء لبحث التوتر المسلح المتصاعد في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية بطلب من جنوب إفريقيا وتونس و"سان فانسون وغرينادين".
 

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