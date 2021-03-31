إثيوبيا ترد على تصريحات «السيسي» بشأن سد النهضة

الأربعاء، 31-03-2021
09:22 م
محمد فضل
في أول رد إثيوبي على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي
،
بشأن عدم تفريط مصر في حقوقها المائية وأن مياه النيل
هي قضية أمن قومي مصري لا
يحتمل التعدي عليه، قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكى، إنه سيتم استئناف
المفاوضات بشأن ملف سد النهضة
مع مصر والسودان قريبا، للتوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف
برعاية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية:
“لم يتم التواصل مع إثيوبيا
رسميا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان
وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط”.
وأكد أن أديس أبابا دائما تركز على المفاوضات وتعمل على حل
الخلافات بطريقة سلمية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي
بشأن سد النهضة
أمس.
وقال السيسي
في تصريحات أمس: "نحن لا نهدد أحداً ولكن
لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها
أحد"، مشيراً إلى أنه "لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا مياه مصر لا مساس
بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمر سيؤثر على استقرار المنطقة
بالكامل"،
وأضاف السيسي
: "أنا مبهددش حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا
رشيد جدا ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه
من مصر"، مشدداً على أن "التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به والعمل العدائي
قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك".