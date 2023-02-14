إبراهيم نور الدين يرد على الهجوم عليه عقب مباراة الزمالك بمنشور صادم





نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق وعضو الجهاز الفني لسموحة، تغريدة مثيرة للجدل عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الدوري.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع “ تويتر”:"إبراهيم نور الدين".

وخسر سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في بطولة الدوري.

واحتسب نور الدين ركلة جزاء لـ الزمالك أثارت اعتراضات لاعبي سموحة، كما رفض احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق السكندري بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأصبح الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حديث الساعة بعد المباراة التي أدارها بين فريقي الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز أمس.

من جانبه أثار نور الدين الجدل بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” تضمن صورة كرتونية لشخص يلعب كرة طائرة، معلقًا:"فاكر يا شيخ حسني"، ملمحًا لـ جهاد جريشة الذي كان له واقعة شهيرة بعدم احتساب لمسة يد على أحمد سامي لاعب مصر المقاصة آنذاك، لصالح الزمالك.

ويأتي ذلك بعد انتقاد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، قرارات نور الدين، في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس.