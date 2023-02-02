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إبراهيم فايق: يا كهربا يابن اللعيبة!

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إبراهيم فايق
Native
Teads
الخميس، 02-02-2023 09:34 ص

 

أشاد إبراهيم فايق بالهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمي أوكلاند سيتي بمونديال الاندية .

 

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي تويتر:" يا كهربا يا بن اللاعيبه؟! ايه الكعب ده يا بني؟!! كعب باسيست عالمي.. اللعبة كلها تدرس ".

 

أحرز الأهلي  الهدف الثالث في أوكلاند سيتي من عمر الشوط الثاني  في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية.

 

هدف الأهلي الثالث

وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 86 ،بعد جملة رائعة تنتهي بتمريرة رائعة بالكعب من كهربا إلى تاو يسددها بيمناه من فوق حارس أوكلاند إلى داخل الشباك

 

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