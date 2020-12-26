السبت، 26-12-2020
07:29 م
الطيب حسين
كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه أصيب بفيروس كورونا
المستجد قبل 3 أشهر، لافتًا إلى أنها كانت تجربة صعبة.
ودعا عبر "توتير" الجميع للحذر من هذا الفيروس، مع تمنياته للجميع بالشفاء.
وكتب "من ثلاثة شهور كنت قد أصبت بفيروس كورونا
وتجاوزت المرض الحمدلله من قبل ومن بعد ، كانت تجربة صعبة لكنها لم تكن قاسية ففي البلاء نعمة ، أدعو الجميع للحذر والاحتراز وأدعو للجميع بالصحة والشفاء".
يشار إلى أن هذه أول مرة يعلن فيها "عيسى" إصابته بالفيروس، تزامنا مع إصابة مشاهير خلال هذه الفترة.