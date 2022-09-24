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إبراهيم عيسى: رفع الآذان في الميكرفون إزعاج للسياحة (فيديو)

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ابارهيم عيسى
Native
Teads
السبت، 24-09-2022 10:47 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى ، أن ميكرفونات الآذان إزعاج للسياحة ولابد من إيقاف رفع الآذان في المساجد.

وأشار خلال برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى مشاكل السياحة في مصر، قائلا: فيه جناح في فندق مينا هاوس في المقابل له زاوية جامع، وميكرفون الجامع في قلب الجناح بالفندق، يعني أذان ودروس وخطب في قلب الفندق.
وتابع: في حال انتقادك للوضع يقول البعض "اسكت هتسقط الدين.. هتمنع الأذان عشان السياحة"، وأردف: "لأ.. أنتم تمنعوا الميكرفون لأنه مش من الإسلام".
وأضاف: "هذا يعبِّر عن الفكر السلفي والسيولة السلفية.. وفي حالة الحديث عن ذلك يكون الرد أنت عايز تمنع الناس من الصلاة.. وهغلق أبواب الإسلام لصالح السياحة المنحرفة".
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