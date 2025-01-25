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إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ الخطيب.. ويهاجم هؤلاء في الأهلي

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السبت، 25-01-2025 03:07 م
وجه إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية إلى محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بشأن اختيارات بعض المسؤولين.
وقال إبراهيم سعيد عبر قناة «النهار»: «رسالتي لمحمود الخطيب اختار الناس اللي تصلح للنادي وعايزه تخدمه مش مجرد موجودين وقاعدين وخلاص».
وأضاف: «أتمنى الخطيب يعمل إعادة للمنظومة من الموسم المقبل، تجيب الناس اللي عندها فكر جديد، كل زمن ليه وقته».

وأكمل: «مختار مختار فكر مختلف، هاني رمزي فكر مختلف، محسن صالح فكر مختلف. الزمن اتغير دلوقتي واتطور».
وتابع: «دلوقتي في حيوية ونشاط وتكونولوجيا، حاجات كتير حصلت مش أي حد يعرف يشتغل فيها، في ناس عايزة تخدم النادي وتحقق نجاحات دول اللي يستحقوا يكونوا موجودين، لكن مش مجرد أجيب أسماء مع احترامي لفارق السن واختلاف الفكر».

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