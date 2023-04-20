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"أيه اللي هيحصل لسيف؟".. هالة صدقي تثير الجدل بشأن نهاية جعفر العمدة

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هالة صدقي
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Teads
الخميس، 20-04-2023 10:52 ص

أثارت الفنانة هالة صدقي الجدل من جديد من خلال مقطع فيديو جديد ظهرت فيه عقب عثور جعفر العمدة على نجله "سيف" بعد 19 عاما من البحث عنه.
وتحدثت الفنانة هالة صدقي التي تقوم بدور"صفصف" ضمن الأحدث مع الإعلامية سهير جودة:" الحمد لله وصلنا لـ إن سيف هو ابن جعفر".
وأثارت النجمة قلق الجمهور بعد إجابتها عن مصير الحلقات الأخيرة وقالت:"ربنا يستر على الولد مش عارفة هيحصل له إيه الله أعلم بقى".
واستكملت عن مصير دلال التي تقوم بدورها إيمان العاصي:" دلال ممكن تلاقي مخرج محدش يتوقعه".
وكانت الفنانة هالة صدقي أثارت الجدل منذ أيام بعد نشرها مقطع فيديو وهي تعلن أن توقعات الجمهور لأحداث المسلسل دفعت المخرج لستدعاء الأبطال لإعادة تصوير مشاهد تم تصويرها ثم عادت وحذفت المشهد بعد نفي فريق العمل تغير النهاية.
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