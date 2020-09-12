أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟.. الحكومة تجيب

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السبت، 12-09-2020 11:12 م المصريون ـ متابعات
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن أموال التصالح في مخالفات البناء يستفيد منها المواطن في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات للمواطنين.

وأضاف هاني يونس - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- قائلا: "معظم المخالفات حدثت في فترة الانفلات الأمني في 2011".


وتابع: "المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية كان بها تواطؤ من بعض الموظفين ويتم التعامل معهم بالقانون، وتم تحويلهم للنيابة"، مؤكدا أنه لا تستر على أحد في مخالفات البناء والمتسبب في مخالفات البناء سيتم محاسبته.

ولفت هاني يونس، إلى أن الرئيس السيسي كلف بإعادة الاشتراطات البنائية في كافة المحافظات ونقوم بتطوير المدن القديمة بجانب إنشاء المدن الجديدة .

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