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أيمن ندا: أحمد موسى لا يصلح أن يكون إعلاميًا.. والأخير يلجأ للنائب العام

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أحمد موسى
 
الثلاثاء، 02-03-2021 03:07 م
تقدم المستشار  القانوني عمر الأصمعي وكيلا عن الإعلامي أحمد موسى، ببلاغ الي النائب العام المستشار حماده الصاوي ضد الدكتور أيمن منصور ندا ، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يتهمه بالتنمر عليه والسخرية منه.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي عمر الاصمعي أنه نصت المادة ۳۰۸ عقوبات "اذا تضمن العيب او الاهانه او القذف او السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينه في المادة ۱۷۱ طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس و الغرامة معا في الحدود المبينه في المواد ۱۷۹ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۳۰۳ و ۳۰ و ۳۰۷ على ألا تقل الغرامه في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصي والا يقل الحبس عن ستة شهور"
وكان الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إن «الكثير ممن يتصدرون المشهد الإعلامي حاليًّا لا توجد لديهم المهارات الكافية للقيام بمهنة المذيع أو مقدم البرامج، كما ذكرتها كتب الإعلام، وهناك صفات شكلية وخصائص صوتية وسمات نفسية وجدارات ثقافية يجب توافرها فيمن يتصدى لهذه المهنة الشاقة».
أضاف «ندا» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أحمد موسى مذيع على مسئوليتي، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين وللتفاعل معهم فما بالك بالمذيع، ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائياً».

ورد الإعلامي أحمد موسى على الدكتور أيمن منصور ندا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولي سبحانه وتعالي، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والأساءة والسخرية».
أضاف: «هل هذا مستوي من يفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معني القيم والأخلاق وأحترام الآخر، ويكون هو نفسه من يتنمر ويسخر، سوف يتولي المستشار القانوني عمر الأصمعي تقديم بلاغ لمعالي النائب العام ضد المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر».
 

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