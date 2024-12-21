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أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش "نمبر 1" في السينما

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أيمن بهجت قمر
السبت، 21-12-2024 10:08 ص
تحدث المؤلف أيمن بهجت قمر عن الفنان محمد رمضان وتعاونهما في فيلم "آخر ديك في مصر" وقال إن "رمضان" ليس رقم "1" في السينما.
وقال أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج "حبر سري" عن تعاونه مع محمد رمضان في فيلم "آخر ديك في مصر": "فيلم "آخر ديك في مصر" لو كان لتامر حسني كان نجح، بشوف أن الفيلم مش ستايل أفلام محمد رمضان، لكن هي تجربة من حقه يجربها ومن حقنا أنا وعمرو عرفة أننا نخوضها، لكن بشوف أن الفيلم كان أقرب لو تامر حسني عمله كان شكله مختلف وكان هيليق رمضان مش لايق عليه، تامر كان ممكن ياخده لحته تانية".

وتابع أيمن بهجت قمر: "الشخصية مكنتش شبه محمد رمضان، أحنا بنحب التغيير والمخاطرة فعرضناه عليه، شوفنا أنها ممكن تبقى حاجة جديدة عليه، الفيلم أنا بحبه وسعيد بالتعاون مع محمد رمضان".

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