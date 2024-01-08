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أيمن أشرف يكشف مفاجأة عن نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

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أيمن أشرف
الإثنين، 08-01-2024 08:25 ص نسمه عبد الوهاب
كشف  أيمن أشرف نجم الأهلي السابق واللاعب الحالي للبنك الأهلي عن مفاجأة حدثت عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020.
وقال أيمن أشرف خلال استضافته ببرنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: «الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا كان أقوى مننا؛ لكن اللي اتعلمناه من صُغرنا إن روح الفانلة الحمراء بتفرق جوة الملعب، واللاعبين تحس إن في حالة حرب للفوز بالمباراة».

وتابع: « لما سجلنا الهدف كان الزمالك أفضل في بعض الأوقات، ثم تراجع الأداء وكان بعيدا بدنيا واستغلينا ده بالحديث بين اللاعبين ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني والقاتل».

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