أول منشور من شيرين على انستجرام بعد أزمتها.. ماذا قالت؟





حرصت المطربة شيرين عبدالوهاب على نشر مقطع من أغنيتها الجديدة "هنحتفل" عبر حسابها الجديد على "انستجرام"، ليكون الأول لها على الموقع الشهير.

وعلقت شيرين بكلمات من الأغنية "باللحظة الحلوة دي، والنوم ده حرام عليه، ده حرام لو الواحد غفل.. هنحتفل".

ولاقى المقطع إعجاب محبيها ومتابعيها وبينهم المطربة آمال ماهر التي حرصت على التعليق بوضع علامة التصفيق ورمز القلب، كما علقت النجمة غادة عبدالرازق بوضع أكثر من قلب.

كان موقع الفيديوهات "يوتيوب" حذف أغنية "هنحتفل" للمطربة شيرين عبدالوهاب والتي تعد ثالث أغانيها في الألبوم الجديد، وهو نفس مصير أغنيتيها السابقتين "أتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي".

يذكر أن أغنية "هنحتفل" لـ شيرين عبدالوهاب من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.