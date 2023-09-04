أول منشور لـ أحمد سعد بعد طلاقه من علياء بسيوني

روج الفنان أحمد سعد لحفله بالكويت، وذلك في أول منشور له، بعد طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.ونشر سعد الملصق الدعائي الخاص بالحفل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، متجاهلا الحديث عن طلاقهوعلق قائلا: " جمهور الكويت الغالي، متحمس جدا للحفلة ومستنيكم يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا".وكانت علياء بسيوني كشفت مساء يوم الثلاثاء الماضي عن طلاقها من أحمد سعد بناء على رغبته، وانتقدت تصرفه الذي تسبب في خراب بيتهما، مشيرة إلى قيامها بالتضحية بالكثير من الأمور، حتى تستمر حياتهما وتبني بيتا لأسرة سعيدة.